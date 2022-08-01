ديشان يفكر في استدعاء حسام عوار وياسين عدلي للمنتخب الفرنسي

الاتحاد الجزائري مطالب بالتحرك بسرعة

وضعت تقارير صحفية فرنسية، متوسط ميدان أولمبيك ليون، حسام عوار، ومتوسط ميدان ميلان الإيطالي، ياسين عدلي، المرشحان لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الجزائري شهر سبتمبر القادم، ضمن أجندة مدرب “الديوك” ديديه ديشون تحسبا لاستدعائهما أو أحدهما للمنتخب الفرنسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحسب ذات المصادر، فإن غياب نجم جوفنتوس الجديد، بول بوغبا، لفترة طويلة عن الميادين، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال تحضيراته مع فريقه يوفنتوس الإيطالي دفعت بالمدرب ديديه ديشون للبحث عن بدائل أخرى لتعويض لاعبه المصاب، ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لتعويض بوغبا في التشكيلة الفرنسية يوجد الثنائي ذو الأصول الجزائرية، حسام عوار وياسين عدلي.

وتأتي هذه الأنباء لتثير مخاوف الجزائريين وتخلط حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان يمني نفسه بتدعيم صفوف الخضر بأسماء جديدة، ومن بينها حسام عوار وياسين عدلي، حسب ما أكدته مؤخرا عديد المصادر الإعلامية الجزائرية وحتى الفرنسية.

في ذات السياق، كانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق، أن عدلي أعطى موافقته على اللعب للمنتخب الوطني على أن يرسّم ذلك بداية من تربص شهر سبتمبر المقبل، فيما أقدم عوار على تغيير جنسيته الرياضية لدى “فيفا” تحسبا لتمثيل الجزائر.

وكان مدرب “المحاربين”، جمال بلماضي أكد في تصريحات سابقة، عزمه استدعاء أسماء جديدة ستلتحق بتشكيلته في التربصات القادمة، وهذا في إطار سياسة تحضير المنتخب الوطني للمواعيد الكروية القادمة.

وكانت عديد المصادر رشّحت التحاق الثلاثي ياسين عدلي، حسام عوار، وكذلك ريان آيت نوري وآخرون بتشكيلة المنتخب الوطني.

يذكر، أن الخرجات الأخيرة للمنتخب الوطني، سواء الرسمية أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات “كان” 2023 بكوت ديفوار، أو بعدها في المباراة الودية أمام منتخب إيران كانت شهدت مشاركة سبعة لاعبين جدد، قدّموا جلهم أوراق اعتمادهم للمدرب الوطني، في صورة الحارس أونتوني ماندريا وحكيم زدادكة ويانيس حماش وعبد القهار قادري وبلال عمراني ورياض بن عياد وخاصة النجم الصاعد لنادي نيس الفرنسي بلال براهيمي.