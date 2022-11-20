ديشان يقرّر عدم تعويض بن زيمة في قائمة فرنسا

قرّر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عدم تعويض المهاجم كريم بن زيمة، في القائمة المشاركة بكأس العالم قطر 2022 .

وقال ديشان في مقابلة عبر برنامج “Téléfoot” عن تعويض غياب بن زيمة: “لن استبدله، إنها ضربة كبيرة بالطبع، كريم فعل كل شيء. لقد أكدت الفحوصات للأسف وجود مشكلة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالمواعيد النهائية التي تنتظرنا”.

وجاء قرار ديشان وسط مطالبات البعض بضم مهاجم فريق موناكو، وسام بن يدر، أو ماركوس تورام، لكن مدرب “الديوك” يرى أنه ليس بحاجة لإضافة لاعب جديد للمجموعة.

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان: “أنا حزين جدا لكريم الذي كانت كأس العالم هدفاً مهما بالنسبة إليه”.

وتابع ديشان: “رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي، سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا”.

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في وقت متأخر من يوم السبت عن تعرّض بن زيمة لإصابة في عضلات الفخذ اليسرى خلال التدريبات وانسحابه من قائمة المنتخب الفرنسي المعنية بخوض مونديال قطر 2022 .

وبعد إعلان غيابه عن المونديال، كتب بن زيمة: “لم أستسلم في حياتي أبدا، لكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما فعلت دوما، المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة”.