ديشان يقطع الطريق أمام غويري للانضمام إلى المنتخب الوطني

هجوم "الخضر" في حاجة إلى وجوه جديدة وعناصر شابة

قطع مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان، طريق الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، نحو ضم مهاجم نيس الفرنسي أمين غويري إلى صفوف المنتخب الجزائري، عقب إعلانه عن متابعته واهتمامه باللاعب الذي قد يكون حاضرا في قائمة “الديكة” خلال المواجهات القادمة، قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022 شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يتواصل الصراع بين (الفاف) والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول اللاعبين الشبان “مزدوجي الجنسية”، منذ سن قانون “الباهاماس” الذي يسمح للاعبين بتغيير جنسيتيهم الرياضية بعد الوصول إلى فئة الأكابر، آخر هؤلاء اللاعبين المهاجم أمين غويري المتألق مع ناديه نيس في المواسم الأخيرة في الدوري الفرنسي ومع منتخب “الديكة” لأقل من 211 سنة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد ربط سابقا اتصالات مع أمين غويري منذ أن كان اللاعب في ليون الفرنسي، غير أن الأخير رفض حسم موقفه في تلك الفترة، مرجحا ذلك إلى وقت لاحق، حيث قال في تصريحات سابقة لمجلة “سو فوت”: “أنا فخور جدا بأصولي الجزائرية، فأبي ولد بالجزائر، مما يجعلنني أشعر بالانتماء لها”. واستدرك: “كما أنني فخور أيضا بأصولي الفرنسية، وأعتقد أنني أمتلك ميزة رائعة، من خلال امتلاكي حرية الاختيار ما بين منتخبي الجزائر وفرنسا، إنه أمر إيجابي”.

ويبدو أن غويري على شاكلة العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية يرغب في الحصول على فرصته الكاملة مع المنتخب الفرنسي للشباب، وتطوير قدراته أكثر، قبل الفصل في مشواره الدولي.

ومنذ التحاقه بنادي نيس الفرنسي في الموسم ما قبل الماضي قادما من ليون الفرنسي، خطف غويري الأضواء في الدوري الفرنسي، مبرزا العديد من المزايا التي يتميز بها وحسه الكبير في تسجيل الأهداف، كما ارتفعت قيمته التسويقة إلى 45 مليون يورو وفق موقع “ترانسفير ماركت” الشهير.

ولم يمر هذا التألق مرور الكرام على مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان الذي لم يتوان في التنقل هذا الأسبوع لمتابعة مباراة مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي، لمعاينة اللاعب عن قرب قبل الإدلاء بتصريحات مثيرة وحاسمة بخصوص قضية اللاعب، قاطعا الطريق أمام “الفاف”.

وقال ديشان في تصريحات لإذاعة “فرانس بلو”: “غويري موجود مع منتخب فرنسا الأولمبي، وهو من اللاعبين الفرنسيين الواعدين الذين نتابعهم”، وهي التصريحات التي من شأنها أن تؤثر على قرار اللاعب في الانضمام إلى المنتخب الوطني، لاسيما وأن الطموح الرياضي يفرض على اللاعبين مزدوجي الجنسية خاصة منهم القاطنين في فرنسا، إلى رغبتهم في تفجير طاقاتهم الكروية مع منتخب “الديكة” والسير على خطى الدولي الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الأصول الجزائرية.

وتتزامن تحركات ديشان في ضم غويري، مع الحاجة الكبيرة للمنتخب الوطني إلى وجوه جديدة وشابة على مستوى الهجوم، في ظل معاناة كتيبة “المحاربين” من غياب منافس حقيقي وشاب للثنائي إسلام سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي والهداف التاريخي للمنتخب الوطني، وأيضا بغداد بونجاح قناص السد القطري، خاصة وأن المنتخب الوطني تنتظره تحديات كبيرة في القريب العاجل، بداية من مباراة الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني استفادة كثيرا من قانون الباهاماس من خلال ضم العديد من اللاعبين في صورة عنتر يحيى وكريم زياني ورياض محرز وياسين براهيمي وسفيان فغولي وآخرين، في وقت خسر جهود كل من بن زيمة وناصري وكمال مريم ومؤخرا نبيل فقير وحسام عوار.