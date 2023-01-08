ديشان يكشف سبب خسارة “الديوك” في نهائي مونديال قطر

أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان، أن الفيروس، الذي أصاب “الديوك”، في مونديال قطر، أثر على عدد من اللاعبين في المباراة النهائية، وتسبب في تقديم أداء سيئ.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي عقب تجديد عقده، السبت: “خمسة لاعبين شاركوا في المباراة النهائية لمونديال قطر، رغم أنهم لم يكونوا في الحالة البدنية اللائقة للمشاركة.

وأضاف ديشان متحدثا عن أسباب هزيمة فرنسا في النهائي أمام الأرجنتين: “بالتأكيد الأمر يتعلق بإمكانيات المنافس وهذا الأمر لم يكن مفاجئا لنا، بالنسبة لنا كان هنا أربعة أو خمسة لاعبين في التشكيل الأساسي يشاركون وهم ليسوا في حالة بدنية جيدة.

وتابع: “يوجد أيضا جانب عاطفي، كان ذلك النهائي الأول للعديد من اللاعبين، كان ذلك مميزا، لكننا لم نلعب لمدة ساعة في المباراة بشكل جيد.

وقال ديشان، عن باقي أطوار المباراة: “بعد ذلك عدنا من لا شيء وفاجأنا المنافس، لا أخفي أنه في بعض أجزاء المباراة لم تكن هناك منافسة.

وأوضح: ” كان هناك على الأقل خمسة لاعبين من 11 لاعبا في التشكيل الأساسي لم يكونوا في الجاهزية البدنية الكافية لهذه المباراة وأمام خصم مثل ذلك”.

وجدّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عقد المدرب ديشان، حيث أكد السبت أنه سيواصل عمله كمدير فني للفريق حتى كأس العالم 2026.