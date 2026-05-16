ديفيد بيكهام أول ملياردير بريطاني من عالم الرياضة

نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق

بات نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق ديفيد بيكهام أول رياضي ملياردير في بريطانيا، وفق قائمة صحيفة “صنداي تايمز” للأثرياء في 2026.

وقال معدو القائمة إن الثروة الإجمالية لبيكهام وزوجته، فيكتوريا، بلغت هذا العام 1.185 مليار جنيه إسترليني (1.583 مليار دولار).

وبذلك، انتقل الزوجان إلى المركز الثاني على قائمة أثرى الشخصيات من عالم الرياضة في المملكة المتحدة، خلف عائلة الرئيس التنفيذي السابق لـ”فورمولا 1″ بيرني إكليستون، التي قُدرت ثروتها بنحو مليارَي جنيه إسترليني.

ويعد لاعب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا شريكا في ملكية نادي إنتر ميامي، المقدر بأنه الأعلى قيمة بين أندية الدوري الأمريكي (إم إل إس) بنحو 1.07 مليار جنيه إسترليني.

كما يجني ابن الـ51 عاما الذي اعتزل اللعب عام 2013 أموالا طائلة من عقود كسفير للعلامات التجارية مثل “أديداس” و”هوغو بوس”.

أما ثروة فيكتوريا بيكهام، فأتت إلى حد كبير من دار الأزياء الخاصة بها، بعدما شقت طريقها إلى النجومية كعضو في فرقة البوب “سبايس غيرلز”.

وانضم إلى بيكهام على قائمة الأثرياء من عالم الرياضة في بريطانيا الملاكم أنتوني جوشوا الذي حل ثامنا بثروة تبلغ 240 مليون جنيه إسترليني.

ويتقدم جوشوا على غريمه في الوزن الثقيل تايسون فيوري الذي جاء تاسعا بثروة قدرها 162 مليون جنيه إسترليني.

وحل بطل العالم سبع مرات في “فورمولا 1” لويس هاميلتون خامسا، بعدما بنى سائق “فيراري” الحالي ثروة تُقدر بـ435 مليون جنيه إسترليني.

وجاء حامل لقب بطولة “الماسترز” في الغولف الآيرلندي الشمالي روري ماكلروي سابعا بثروة تبلغ 325 مليون جنيه إسترليني.

وتقاسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين، وبطل ويمبلدون السابق في كرة المضرب الأسكتلندي المعتزل أندي موراي، المركز العاشر بثروة قدرها 110 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.

وتراجع الشريك في ملكية مانشستر يونايتد جيم راتكليف على القائمة العامة للأثرياء. وانخفضت ثروته بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني، بحسب معدي القائمة، لتصل إلى 15.194 مليار جنيه إسترليني.

وخفض معدو القائمة قيمة شركة البتروكيماويات “إينيوس” المملوكة لراتكليف إلى 17 مليار جنيه إسترليني، بسبب ارتفاع الديون، وتراجع الإيرادات، وتسجيل خسارة قدرها 515.7 مليون جنيه إسترليني.