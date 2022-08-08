ديفيد بيكهام يريد آدم وناس في انتر ميامي الأمريكي

اللاعب الجزائري غير متحمس للفكرة

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، أمس الاثنين، عن تلقي الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، عرضا رسميا، للإنضمام إلى نادي أنتر ميامي الأمريكي، المملوك من طرف الدولي الانجليزي السابق، دافيد بيكام.

وحسب ما أوردته جريدة “إيلماتينو” الإيطالية، فإن إدارة النادي الأمريكي متحمسة جدا لضم المهاجم الجزائري إلى صفوف النادي، واقترحت شراء عقد وناس بما فيه السنة المتبقية في عقده مع نابولي.

وأوضحت الجريدة الرياضية الإيطالية بأن تجسيد الصفقة مرهون بموافقة اللاعب وناس، الذي يبدو غير متحمس لخوض تجربة خارج أسوار القارة العجوز، وهذا بالنظر لصغر سنه ورغبته في مواصلة اللعب في المستوى العالي في أحد الدوريات الأوروبية.

وعلى عكس أدم وناس، قال ذات المصدر، بأن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورنتيس متحمس جدا لتجسيد الصفقة والتخلص من أعباء لاعبه قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما مع رفض الأخير للشروط التي وضعتها إدارة ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي في 2023.