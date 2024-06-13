“ديكة” فرنسا وأنفلونزا الطّيور!

يُعاني وفد منتخب فرنسا من نزلة برد حادّة، عشية انطلاق بطولة أمم أوروبا بِألمانيا مساء هذا الجمعة.

ويشكو من الزّكام بعض اللاعبين بينهم كينغسلي كومان جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، والنّاخب الوطني ديدييه ديشان. استنادا إلى تقارير الصّحافة الفرنسية، التي أضافت أن كومان يُعاني من صداعٍ في الرّأس، وبقي ملازما للسّرير في غرفته دون إجراء التدريبات.

ولم تشكف الصّحافة الفرنسية عن أسماء كلّ اللاعبين المُصابين، غير أنها نفت أن يكون الوفد قد تعرّض إلى ما يُشبه “الفيروس”.

ويستهلّ منتخب “الدّيكة” مشواره في منافسة “الأورو” بِمُواجهة النّمسا الإثنين المقبل، في فوج يضمّ أيضا فريقَي هولندا وبولونيا.