-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
ديك تشيني
باقي بوخالفة
2025/11/04
90
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يتلقى رسالتي تهنئة من نظيريه الفرنسي والكوبي
الرئيس الصيني يؤكد رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الجزائر
عطاف: حق تقرير المصير حجر الزاوية لأي تسوية لقضية الصحراء الغربية
قريبا.. دخول المصعد الهوائي بتيزي وزو حيز الخدمة
الجزائر وأذربيجان.. لجنة مشتركة لتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي
“هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع الجزائر”.. وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
وزير السكن: دفع الشطر الأول لمكتتبي “عدل 3” قبل نهاية ديسمبر 2025
2025/11/03
فيات الجزائر تطلق دوبلو بانورما بغاز البترول المسال وهذا هو سعرها
2025/11/02
مستعدّون للحوار… وهذا هو الشّرط!
2025/11/02
فتح التوظيف بجهاز الدرك لأصحاب مستوى الرابعة متوسط
2025/11/02
ترقيات لـ16 ألف موظف بموافقة استثنائية
2025/11/02
الرأي
المزيد
المقاومون داخل الخط الأصفر صمودٌ وبقاءٌ
2025/11/04
لماذا لا ينبغي التركيز على “الربع الفارغ” من كأس قرار مجلس الأمن الأخير؟
2025/11/04
لماذا العجز أمام مأساة السودان؟!
محمد سليم قلالة
2025/11/04
المخزن: ويلٌ للمصلين!
حسين لقرع
2025/11/04
قراءة نقدية في فكر روي كاساغراندا
رياض رمضان بن وادن
2025/11/04