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الجزائر

ديلمي: فرص “هائلة” للاستثمار في الهضاب العليا والجنوب

الشروق أونلاين
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ديلمي: فرص “هائلة” للاستثمار في الهضاب العليا والجنوب
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فرص "هائلة"للاستثمار الفلاحي في الهضاب والجنوب

دعا الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي يوم السبت بجامعة بومرداس، إلى الاستثمار في المجال الفلاحي، بولايات الهضاب العليا و الجنوب.

وقال ديلمي لدى إحياء الذكرى الـ48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إن مناطق الهضاب العليا والجنوب توفر “فرصا هائلة لتحقيق تنمية مستدامة، وضمان الأمن الغذائي الوطني”.

وأضاف المتحدث يقول إن “التوجه نحو هذه الولايات، أصبح اليوم أكثر من ضرورة. بالنظر إلى شح العقار الفلاحي في الولايات الشمالية للجزائر”.

كما طالب ديلمي بمنح الأولوية في مجال توزيع العقار الفلاحي عن طريق الامتياز، للطلبة المتخرجين من مختلف الكليات والمعاهد العليا.

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