ديلمي يُثمن قرار الرئيس تبون بخصوص المزارع النموذجية

قال إن اتحاد الفلاحين سيرافق تطبيق القرار ميدانيا

ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، الاثنين ببوسعادة، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتحويل ما كان يسمى سابقا بالمزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية وذلك خلال ترؤسه أول أمس لاجتماع مجلس الوزراء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إشرافه على لقاء مع فلاحي الولاية المنتدبة بوسعادة احتضنته قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي، أبرز ديلمي أن “الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يعتبر هذا القرار هاما كونه يثبت الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي وكذا المساعي المبذولة لتطويره على اعتبار أن هذه الشعب الثلاث تعد استراتيجية”.

وأردف المتحدث أن ذات التنظيم المهني “سيعمل على متابعة ومرافقة تطبيق هذا القرار ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بهدف تجسيد هذا المسعى الرامي إلى تطوير النشاط الفلاحي وجعله يلعب دوره الكامل في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن هذا القرار “سيشجع الفلاحين ويدفعهم إلى مضاعفة الجهود في هذه الشعب الاستراتيجية”. كما أفاد بأن “المزارع النموذجية تعتبر أرضا خصبة لتشجيع الاستثمار في النشاط الفلاحي”.

واستمع ديلمي، خلال لقائه مع فلاحي بوسعادة، إلى أهم انشغالاتهم التي وعد بنقلها إلى السلطات العمومية، مبرزا أن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المتعلقة بعقد لقاءات مع فلاحي الولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا والتقرب منهم وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح انشغالاتهم.