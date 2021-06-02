ديلور: أشكر الجزائريين على دعمهم ولا يهمنا في الوديات إلا الفوز

أكد انتهاء قصة خلافه مع البرازيلي نيمار

أكد الدولي الجزائري، أندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي، بأن الهدف الرئيسي لـ”الخضر” خلال المباريات الودية المبرمجة خلال الأيام المقبلة أمام موريتانيا اليوم ومالي يوم 6 جوان وتونس يوم 11 جوان على التوالي، من أجل الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة وتحسين ترتيب المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان بلماضي عبر عن قلقه من المعايير المعتمدة في تحديد تصنيف الفيفا، بالنظر لأهمية الأخير في تحديد معالم مباريات السد المؤهلة لكأس العالم 2022، في وقت يحتل فيه “الخضر” حاليا المركز الرابع إفريقيا رغم نتائجه الجيدة المتواصلة منذ عامين كاملين، ويتوجب على زملاء ديلور البقاء ضمن الخماسي الأول إفريقيا حتى يلعبوا إياب لقاء السد بالجزائر ويتفادوا مواجهة كبار القارة السمراء.

وقال ديلور في تصريحات خلال المنطقة المختلطة بسيدي موسى، الثلاثاء ، تعليقا على مباراة موريتانيا الودية: “علينا أن نبقى مركزين وأن نسير بنفس الوتيرة التي كنا عليها في الفترة السابقة”، وتابع: “سنحاول الفوز في المباريات الثلاث المقبلة من أجل تحسين مركزنا في ترتيب الفيفا لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة لنا”، قبل أن يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية التي تسانده كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتابعه عبر “تويتر”، إلى درجة أنه أصبح من أكثر اللاعبين الدوليين شعبية في الجزائر، حيث قال: “أشكر الجزائريين على حبهم الكبير وعلى دعمهم الكبير لي، ولهذا السبب فإنني أقدم أفضل ما لدي للمنتخب”.

من جهة أخرى، أنهى ديلور الجدل بخصوص خلافه السابق مع اللاعب البرازيلي، نيمار جونيور، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أكد بأنه طوى صفحة الخلاف وربط علاقة جديدة مع لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، وكان الجزائري دخل في خلاف حاد مع نيمار نهاية عام 2019 بعد لقاء البياسجي ومونبولييه في “الليغ 1″، والذي انتهى آنذاك بفوز الباريسيين بـ3ـ1، وقال الجزائري في تصريحات إعلامية لتوضيح سبب اشتباكه مع النجم البرازيلي بعد ذلك اللقاء: “نيمار لاعب رائع، لكن ما فعله في النهاية كان مؤسفا، هذا ما قلته له: فريقه فائز 3-1، ليس بحاجة لأن يتبادل الكرة مع زميل واحد 63 مرة، إنه سلوك سيء للغاية”، وتابع: “نيمار متوتر نسبيًا، ويتعامل بغرور وغطرسة مع الجميع، لقد نبهته على ضرورة احترام من حوله، خصوصا عندما يعتبره الجميع مثلا أعلى، يجب أن يظهر احترامًا وسلوكا جيدا”، قبل أن ينهي الرجلان الخلاف رسميا بينهما خلال نصف نهائي كأس فرنسا يوم 13 ماي الماضي.

وتحدث هداف مونبولييه عن القضية خلال تواجده في تربص “محاربي الصحراء”، قائلا: “انتهى الخلاف لقد وضعنا حدا لذلك..إنه السلام”، وتابع بخصوص مواجهته له في كأس فرنسا: “مباشرة بعد أن شاهدني بدأ بالضحك..”، وتابع: “بالطبع هذه أمور تحدث في كرة القدم..”، قبل أن يكيل المديح للنجم البرازيلي، قائلا: “في الواقع هو شخص طيب ورائع ولقد ضحكنا كثيرا عندما تذكرنا ذلك الخلاف..”، قبل أن يضيف ممازحا: “هو لاعب ونجم كبير وأنا سعيد بعقد اتفاق سلام معه”.

يجدر الذكر، أن ديلور قدم موسما استثنائيا مع نادي مونبولييه الفرنسي يعد الأفضل له بلغة الأرقام منذ بداية مشواره الكروي، حيث شارك في 34 مباراة معه في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، ما جعله محل أطماع عدة أندية فرنسية وألمانية وإسبانية تسعى لخطف من مونبولييه تحسبا للموسم المقبل.