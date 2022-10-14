ديلور سعيد بانضمام بلايلي إلى أجاكسيو

أخبار المحترفين

أعرب الدولي الجزائري لنادي نيس الفرنسي، أندي ديلور، عن سعادته بانضمام زميله في المنتخب الوطني، يوسف بلايلي إلى تشكيلة نادي أجاكسيو، ضمن الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال ديلور، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على الفايسبوك: “أنا سعيد جدا للنادي وللاعب الذي أعرفه جدا جدا، أعلم أن مشجعي أجاكسيو سيحبونه”.

يذكر، أن ديلور لعب دورا كبيرا في انتقال بلايلي إلى أجاكسيو، بحسب ما أكده الأخير الذي قال بأن ديلور شجعه على ذلك، وهو نفس الأمر بالنسبة للمدير الرياضي لأجاكسيو، يوهان كفالي.

وناس يُتوج بجائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر

توج النجم الدولي الجزائري لفريق، ليل الفرنسي، أدم وناس، بجائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر في الدوري الفرنسي. وكان اللاعب السابق لفريق نابولي الإيطالي قد سجل هدفا رائعا أمام تولوز بتسديدة على الطائر، هو الذي كان التحق بليل خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

أدم زرقان لاعب الشهر مع شارلوروا البلجيكي

اختير متوسط ميدان المنتخب الوطني، أدم زرقان، كأفضل لاعب في صفوف فريقه شارلوروا البلجيكي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلن عنه النادي البلجيكي، الخميس، عبر موقعه في تويتر.

ويقدّم زرقان مستويات جيدة مع شارلوروا منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك في 10 مباريات، 9 منها كأساسي، وسجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

.. وبلقبلة لاعب الشهر في بريست

اختير الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، لاعب الشهر في فريقه بريست الفرنسي، خلال شهر سبتمبر المنصرم، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي الجمعة.