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رياضة

ديلور: شعرتُ هذا الصّباح كأنّي عائد إلى المدرسة الابتدائية!

علي بهلولي
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ديلور: شعرتُ هذا الصّباح كأنّي عائد إلى المدرسة الابتدائية!
ح.م
أندي ديلور مع التقني أنطوان كومبواري مدرب فريق نانت.

قدّمت إدارة نادي نانت الفرنسي، الإثنين، لاعبها الدولي الجزائري أندي ديلور إلى وسائل الإعلام.

وانتقل المهاجم ديلور (31 سنة) إلى نادي نانت مُعارا حتى الصيف المقبل، مع الالتزام بِشراء العقد في جويلية القادم، وجعله يمتدّ حتى صيف 2025. على اعتبار أن الدولي الجزائري ما زال مرتبطا مع فريق نيس الفرنسي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وقال ديلور في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله إدارة نادي “الكناري”: “أشعر كأنّي طفل وقد عاد إلى المدرسة! استيقظت مُبكّرًا هذا الصباح للحصّة التدريبية. أعرف كثيرا من اللاعبين الذين زاملتهم سابقا أو أتيحت لي الفرصة لِخوض المقابلات ضدّهم. حُظيت بِترحيب حارّ. هناك مباراة قادمة بِسرعة، وأتطلّع بِالفعل لِاكتشاف هذا الميدان كلاعب في نادي نانت”.

وسيرتدي أندي ديلور القميص رقم “99” لِفريق نانت، بعدما كان يحمل رقم “7” في نادي نيس.

ويُفترض أن يخوض أندي ديلور أوّل مباراة رسمية مع فريقه نانت الأربعاء المقبل، في البطولة الفرنسية ضد الزّائر أولمبيك مرسيليا. عِلما أن الدولي الجزائري غائب عن الميادين منذ الـ 11 من جانفي الحالي.

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