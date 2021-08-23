ديلور ضمن التشكيلة المثالية.. وتوبة في أحسن أحواله

تواجد الدولي الجزائري أندي ديلور ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الثالثة من الدوري الفرنسي..

وتمكن ديلور من حجز مكانة له في التشكيلة المثالية التي تعلن عنها صحيفة “لكيب الفرنسية” عقب كل جولة، نظير تألقه في مباراة ناديه مونبوليي أمام لوريون، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث والأخير في المباراة، وقدم تمريرة حاسمة.

وتحصل الدولي الجزائري على تنقيط 6.33 ، فيما نال زميله سفانييه المتواجد بدوره في التشكيلة المثالية أعلى تنقيط والمقدر بـ7.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، أن مباراة لوريون، كانت الأخيرة لديلور بألوان مونبوليي، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق للانتقال إلى نادي نيس.

وفي الدوري الهولندي يتواجد المدافع أحمد توبة في أحسن أحواله مع ناديه فالفيك، حيث ورغم الهزيمة أمام هيرينفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الدولي الجزائري أدى مباراة في المستوى، وقدم تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثاني لناديه.

وفي ظل مشاركته بانتظام مع ناديه مع بداية الموسم، يبقى أحمد توبة مرشحا بقوة، للتواجد ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، المعنية بالتربص الخاص بمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو، في إطار تصفيات مونديال قطر.