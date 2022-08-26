ديلور غاضب من بدايته السيئة في “الليغ 1” ويعول على التدارك

سجل هدفا واحدا فقط وتعرض لانتقادات حادة

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي نيس الفرنسي في قمة الغضب بسبب بدايته المتواضعة في “الليغ 1” هذا الموسم، مقارنة بما قدمه الموسم الماضي، ما عرّضه لانتقادات واسعة من طرف وسائل الإعلام وحتى أنصار نيس، إلى درجة تفكير مدربه، لوسيان فافر، في ضم مهاجم صريح قبل غلق الميركاتو الصيفي.

واكتفى ديلور بتسجيل هدف وحيد في خمس مُباريات شارك فيها هذا الموسم، بين الدوري الفرنسي ودوري المؤتمر الأوروبي، عن طريق ركلة جزاء، وهو ما يعد حصيلة سلبية على طول الخط بالنسبة لمهاجم تعود على تسجيل الأهداف بغزارة، في وقت تزامن هذا مع استعداده للعودة إلى “الخضر” الشهر المقبل بعد طي صفحة خلافه مع بلماضي.

إلى ذلك، أعدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تقريرا مُطولا عن اللاعب الجزائري، مؤكدة أنه غاضب جدا بسبب عجزه عن هز الشباك بالشكل المطلوب، وأكد هذا الخبر، المدافع جون شارل توديبو لاعب نيس، والذي قال في تصريحات لنفس المصدر إن “ديلور غاضب جدا، هو يعمل بشكل قوي في التدريبات على لمسته الأخيرة أمام المرمى، هذه هي خطته ونحن جميعا ندعمه في هذا السبيل”، وأضاف: “لم يكن أساسيا في الجولة الماضية بالدوري الفرنسي، لكني أعتقد بأنه سيتمكن من التسجيل في دوري المؤتمر الأوروبي، عندما يكون متحفزا فإن الأمور تُبشر بالخير”، وواصل المدافع الفرنسي: “أندي ديلور جائع، وسيعود لا محالة لتسجيل الأهداف هذا أمر مفروغ منه”، ويبحث ديلور عن تعزيز مكانته مع نيس سريعا، خاصة وأن المدرب لوسيان فافر طالب إدارته بضم رأس حربة جديد قبل غلق الميركاتو الفرنسي بعد أسبوع من الآن.