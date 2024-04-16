ديلور في طريقه إلى مونبلييه الموسم القادم

مستفيداً من وجود اللاعب حرا:

يرغب فريق مونبلييه الفرنسي، في التعاقد مع المهاجم الجزائري أندي ديلور ليكون أولى صفقاته الرسمية، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي القادم، مستفيداً من وجود اللاعب حراً، وذلك بعد أن فسخ العقد الذي كان يربطه بفريق أم صلال القطري، في بداية العام الحالي، ورحل عن الفريق سريعاً إثر تجربة تواصلت قرابة 6 أشهر.

وأكدت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، أن إدارة النادي الفرنسي، تواصلت في الأيام الماضية مع المهاجم الجزائري، من أجل معرفة موقفه من العودة إلى الفريق مجدداً، وحصل اتفاق مبدئي بين الطرفين، ويفترض أن تتوج المفاوضات باتفاق نهائي بخصوص تفاصيل العقد وحسم مختلف النقاط التي تهم مستحقات اللاعب.

كما أشارت الصحيفة إلى أن اللقاء الحاسم سيعقد بداية هذا الأسبوع، ويفترض أن يجري الإعلان في نهايته عن الاتفاق الرسمي، ذلك أنه يمكن للأندية إمضاء عقود قبل انطلاق سوق الانتقالات بشكل رسمي، في حال كان اللاعب حراً أو في نهاية عقده مع فريقه الحالي، وبالتالي لمونبلييه حسم الملف رسمياً، حتى يكون ديلور جاهزاً مع بداية التحضيرات للموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

وخاض ديلور تجربة ناجحة مع فريق مونبلييه بين 2018 و2021 وخلالها شارك في 106 مباريات في كل المسابقات، وسجل 47 هدفاً وصنع 21 هدفا. ورغم أنه كان يلعب أساسياً ومن بين أهم اللاعبين في الفريق، إلا أنه أصرّ على الرحيل والانتقال إلى فريق نيس في خطوة أغضبت إدارة النادي، حيث أصر ديلور على موقفه رغم تمسك إدارة النادي باستمراره، ولكنه في النهاية نجح في الرحيل خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وكان رئيس مونبلييه، لوران نيكولين، قد صرّح في وقت سابق، بأنه كان مستعداً للتعاقد مع ديلور خلال الميركاتو الشتوي، لو نجح في فسخ عقده مع فريق أم صلال قبل غلق سوق الانتقالات في فرنسا، ولكن لسوء حظه فإن القوانين تمنع الفريق من عقد صفقات وبالتالي حرم ديلور من اللعب مع الفريق الذي تألق معه بشكل لافت، وكان أفضل هداف في رصيده بـ14 هدفاً خلال موسمه الأخير في مونبلييه.