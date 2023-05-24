ديلور قريب من بوردو الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي بوردو، ثاني ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر لوهافر، يريد ضم الدولي الجزائري، أندي ديلور، الذي فشل في فرض نفسه مع نادي نانت الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة من نادي نيس خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وأكدت نفس المصادر إلى وجود اتصالات أولية بين الطرفين، مشيرة بأن إدارة بوردو تريد جلب المهاجم الجزائري، لكن بأقل قيمة ممكنة.

وقال ذات المصدر أن ترسيم الصفقة سيكون بعد نهاية الموسم، لاسيما في حالة صعود بوردو وعودته إلى الليغا 1، حيث يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين يملكون الخبرة والتجربة على غرار الدولي الجزائري.