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ديلور: لستُ بدينا ولا آكل العجائن

علي بهلولي
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ديلور: لستُ بدينا ولا آكل العجائن
ح.م
أندي ديلور بِزيّ نادي نانت.

قدّم اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور توضيحات بِشأن تركه لِفريق نيس، وانتقاله إلى نادي نانت الفرنسيَين.

وكان يُفترض أن تنقضي مدّة عقد المهاجم ديلور (31 سنة) مع نادي نيس في صيف 2024، بعدما  انتقل إليه في الفصل ذاته من عام 2021. قبل أن يفسخ العقد في جانفي الماضي، ويلتحق بِفريق نانت.

وقال ديلور مُفسّرا الخطوة التي اتّخذها: “في نادي نانت وجدت كلّ ما أرغب فيه. الجمهور خارق للعادة، والأجواء عائلية، وهو ما افتقدته في فريق نيس”.

وأضاف مهاجم “الخضر” في مقابلة صحفية أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية ونشرت تفاصيلها، الخميس، أن التدريبات في نادي نيس كانت قاسية، و أن مسؤولي الفريق لا يهتمّون بِالجانب الاجتماعي للاعبيهم، وضرب مثلا بِغيابه عن أسرته الصغيرة لِفترة طويلة.

وعن مزاعم زيادة وزنه ودخوله في خلافات بِهذا الشّأن مع مدربه في فريق نيس، ردّ ديلور قائلا إن لياقته البدنية ظلّت ثابتة منذ 10 سنوات خلت. وأوضح أنه ليس نحيفا، وأيضا ليس بدينا كما يظنّ البعض، مُشيرا إلى أنه لا يتناول العجائن (المعكرونة..)!

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