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ديلور مرشح لمغادرة نيس ونادي سعودي يريد ضمه

عمر سلامي
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ديلور مرشح لمغادرة نيس ونادي سعودي يريد ضمه
ح.م
أندي ديلور

قالت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي الجزائري أندي ديلور، يفكر في مغادرة نادي نيس خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأضافت أن هناك عدة أندية تريد ضمه، من بينها فريق سعودي.
وأكد موقع “نيس ماتان” “nicematin” الفرنسي، أن ديلور يشعر بالإحباط في نيس، بسبب عدم وفاء جان بيير ريفيير رئيس النادي، بوعوده التي قدمها له، بخصوص رفع راتبه.

وأضاف ” نيس ماتان” أن ديلور يفكر في المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بالخروج على سبيل الإعارة.

وتابع : “هناك أندية ترغب في ضمه، مثل الهلال السعودي وفيونتينا وساليرنيتانا من إيطاليا، ومارسيليا ورين ولانس في فرنسا”.

ومن المنتظر أن يحسم ديلور موقفه خلال الأيام القادمة، مع اقتراب بداية فترة الانتقالات الشتوية المقررة في جانفي المقبل.

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