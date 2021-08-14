ديلور مُرشّح لِمُزاملة عطال وبوداوي

يرغب نادي نيس الفرنسي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، قبل إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية في الـ 31 من أوت الحالي.

جاء ذلك بناءً على طلب من التقني كريستوف غالتيي، كما ذكرته إذاعة “آر آم سي” (مونتي كارلو) مساء السبت. التي أضافت أن مدرب فريق نيس مُعجب بِالقدرات الفنية الهائلة للدولي الجزائري.

ويرتبط المهاجم أندي ديلور (29 سنة) مع نادي مونبلييه الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. فيما تبلغ القيمة المالية للدولي الجزائري في سوق الانتقالات مبلغ 16 مليون أورو.

وفي حال تمكّن إدارة نادي نيس الفرنسي من جلبه، فإن أندي ديلور سيلعب إلى جانب مواطنَيه: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام يوداوي. في وقت يرغب التقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي بِدوره في جلب ديلور، لِمزاملة مواطنه المهاجم سعيد بن رحمة.