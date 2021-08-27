ديلور وسليماني يشعلان سوق التحويلات في فرنسا

أياما معدودة قبل غلقه

لم يحسم الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي، وجهته المقبلة أيام قليلة فقط قبل غلق سوق التحويلات الصيفية، وهو الذي كان على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى نادي نيس الفرنسي، حسب ما أكدته كل وسائل الإعلام الفرنسية، قبل أن تبرز تفاصيل جديدة أخلطت أوراق مهاجم منتخب الجزائر.

وأرجعت مصادر إعلامية فرنسية تعثر مفاوضات رحيل آندي ديلور، إلى تعنت إدارة نادي مونبولييه ومطالبها المالية الكبيرة ورفضها التنازل ولو بنسبة ضئيلة عن القيمة التي طلبتها لبيع نجمها الأول، في موقف وصفه متابعون كإجراء انتقامي من رئيس النادي، لوران نيكولا، الذي لم يهضم قرار ديلور بالرحيل عن الفريق، وقالت مجلة “اونز مونديال” الفرنسية في تقرير لها، إن الاختلاف في وجهتي نظر إدارتي ناديي مونبولييه ونيس بخصوص مبلغ تحويل ديلور هو من أفشل الصفقة، مشيرة إلى أن نيس اقترح الحصول على اللاعب الجزائري بنظام الإعارة هذا الموسم مع إجبارية شراء عقده الموسم المقبل بمبلغ 6.5 مليون يورو.

من جهة أخرى، كشف نفس المصدر أيضا بأن رئيس مونبولييه، لوارن نيكولا، رفض هذا المقترح لأنه يريد بيع عقد ديلور بشكل مباشر وبمبلغ 10 ملايين يورو دفعة واحدة، كما أشارت “أونز مونديال” إلى أن أولمبيك مرسيليا دخل على الخط في صفقة ديلور، لكنه سيقع في نفس الإشكال وسيجد صعوبة بالغة في إقناع مسؤولي مونبولييه، لأنه يفكر في عقد إعارة مع إجبارية الشراء الموسم المقبل.

إلى ذلك، أشارت عدة مصادر إعلامية فرنسية إلى أن إدارة نادي نيس وضعت الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، كخطة بديلة لآندي ديلور، حيث اتصلت بإدارة بطل فرنسا في سبع مناسبات على التوالي واستفسرت عن وضعية هداف المنتخب الجزائري، ويمكن لنيس أن يحصل على سليماني بسعر أقل من ديلور، خاصة أن عقده مع ليون ينتهي الصيف المقبل، حيث يتواجد خارج حسابات مدرب أولمبيك ليون، الهولندي بيتر بوش، الأساسية، الأمر الذي سيدفعه حتما للبحث عن فريق آخر يمنحه فرصة اللعب بانتظام في موسم تصفيات مونديال قطر 2022 ودورة كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون.