ديلور يترك المولودية وينتقل إلى هذا النادي

رسّم اللاعب الدولي الجزائري السابق أندي ديلور مساء الأربعاء، انتقاله إلى نادٍ جديد- قديم.

وكان المهاجم ديلور وإدارة نادي مولودية الجزائر قد اتّفقا مؤخّرا على فسخ العقد قبل الآوان، علما أنه انضمّ إلى “العميد” في صيف 2024 لِمدّة موسمَين.

وأعلنت إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي عن انتداب أندي ديلور، دون تقديم توضيحات بِخصوص هذه الصفقة، على غرار مدّة العقد (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وتقدّمت إدارة نادي أجاكسيو بِتشكّراتها لِديلور على قبوله العرض، علما أن الفريق كان ينشط في القسم الفرنسي الثاني، وتعرّض في منتصف جويلية الماضي لِعقوبة الإنزال إلى الدرجة الخامسة، لِأسباب إدارية ومالية. وفقد بِالتالي صفة النادي المحترف.

وسبق لِأندي ديلور (33 سنة) ارتداء زي نادي أجاكسيو الفرنسي، ما بين 2008 و2012، وذلك في صنفَي الأواسط ثم الأكابر.