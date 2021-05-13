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رياضة
بعد خلافات حادّة بينهم

ديلور يتصالح مع نيمار وباريديس ليلة العيد!

علي بهلولي
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ديلور يتصالح مع نيمار وباريديس ليلة العيد!
ديلور رفقة نيمار

تصالح اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مع منافسَيه، البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها أندي ديلور، الخميس. وأرفقها بِصورة لِتبادل القميصَين بينه وبين نيمار.

وأشار مهاجم فريق مونبلييه إلى أن تصالحه لم يقتصر على نيمار، بل شمل أيضا باريديس رغم عدم ظهوره في الصورة.

واللافت أن تصالح ديلور مع ثنائي فريق باريس سان جيرمان جاء ليلة العيد!

والتقى ديلور بِنيمار وباريديس مساء الأربعاء، خلال مباراة مونبلييه وباريس سان جيرمان، بِرسم نصف نهائي كأس فرنسا. وحينها تصالح الدولي الجزائري مع اللاعبَيتن البرازيلي والأرجنتيني.

وكان ديلور قد دخل في خلافات حادّة مع المهاجم نيمار ومتوسط الميدان باريديس، في فيفري من السنة الماضية. بعد مباراة في البطولة الفرنسية جمعت بين فريق مونبلييه والمضيف باريس سان جيرمان.

واتّهم ديلور نيمار بِأنه يستغلّ نجوميته للتأثير على قرارات الحكام، والادّعاء أن مدافعي الفرق المنافسة يُبالغون في اللّعب العنيف ضدّه. فيما أبدى الدولي الجزائري استياءه من لياندرو باريديس، وقال إنه يشتهي تأدية دور “الشيّات” لـ “نيمار”.

ولجأت الصحافة الفرنسية إلى سكب البنزين على النار، عندما اشتعلت هذه الخلافات بين اللاعبين الثلاثة. وهو ما جعل ديلور يخزها في تغريدته، لمّا وجّه كلامه إليها، قائلا بِنبرة ساخرة: “ألا تتحدّثون عن المصالحة؟”.

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