ديلور يرسّم انتقاله إلى نانت بعقد يمتد لعامين ونصف
وقع الدولي الجزائري أندي ديلور في نادي نانت الفرنسي، على عقد يمتد لعامين ونصف.
وأكدت صحيفة “واست فرانس”، أنه تم الاتفاق بين ديلور وإدارة نانت على كل التفاصيل، و أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي أمسية السبت.
C’est la fin d’un long feuilleton et du mercato du #FCNantes 😊⚽️🔰 #Nantes #Football @presseocean https://t.co/jEGQe4dnN8
— Pierre-Arnaud Bard (@pabard) January 29, 2023
وأضافت الصحيفة أن ديلور القادم من نادي نيس، سيخوض الاثنين، أول حصة تدريبية له مع ناديه الجديد، قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام.
La première photo d’Andy Delort avec le maillot du #FCNantes 🔰⚽️ @AndyDelort9 pic.twitter.com/IzNRDE3EcP
— Pierre-Arnaud Bard (@pabard) January 29, 2023
وتابعت الصحيفة أن الدولي الجزائري سيحمل الرقم 99 ، وسيكون مؤهلا للمشاركة، بداية من الفاتح فيفري المقبل، بمناسبة مباراة نادي نانت أمام أولمبيك مارسيليا، لحساب الجولة الـ21.