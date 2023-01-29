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رياضة

ديلور يرسّم انتقاله إلى نانت بعقد يمتد لعامين ونصف

عمر سلامي
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ديلور يرسّم انتقاله إلى نانت بعقد يمتد لعامين ونصف
ح.م
أندي ديلور

وقع الدولي الجزائري أندي ديلور في نادي نانت الفرنسي، على عقد يمتد لعامين ونصف.

وأكدت صحيفة “واست فرانس”، أنه تم الاتفاق بين ديلور وإدارة نانت على كل التفاصيل، و أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي أمسية السبت.

وأضافت الصحيفة أن ديلور  القادم من نادي نيس، سيخوض الاثنين، أول حصة تدريبية له مع ناديه الجديد، قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام.

وتابعت الصحيفة أن الدولي الجزائري سيحمل الرقم 99 ، وسيكون مؤهلا للمشاركة، بداية من الفاتح فيفري المقبل، بمناسبة مباراة نادي نانت أمام أولمبيك مارسيليا، لحساب الجولة الـ21.

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