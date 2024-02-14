ديلور يرفض الاعتزال ويلمح للعودة إلى “الخضر”

نفى الدولي الجزائري أندي ديلور، الأخبار التي تحدثت عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الخروج من عالم الكرة، وشغفه الدائم في الوصول إلى شباك المنافسين.

ونشرت بعض وسائل الإعلامية الفرنسية، بعض التقارير تتحدث حول رغبة الدولي الجزائري اعتزال الميادين، غير أن الرد كان من ديلور، حيث أطلق منشور على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام” شكر فيه ناديه السابق أم صلال مبرزا أن الأخير سيبقى في قلبه وللتاريخ، مؤكدا أن مغادرته الفريق كانت باتفاق ودي”.

وختم الدولي الجزائري، الذي غاب عن “كان” كوت ديفوار، لخيارات فنية: “الاعتزال ليس في الوقت الحالي، أمامي شباك أخرى لهزّها”، وهو الأمر الذي الباب، حول رغبة ديلور في العودة إلى تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، بعدما غاب عن “الكان” السابق، حيث شكل رحيل جمال بلماضي عن الخضر، رغبة لدى العديد من اللاعبين في العودة إلى المنتخب الوطني، في صورة بولاية الذي يقترب أكثر من العودة إلى الدوري الفرنسي، وغيرها من الأسماء التي أبعدت من المنتخب سابقا”.