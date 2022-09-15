ديلور يعتذر إلى الجمهور الجزائري

قدّم اللاعب الدولي أندي ديلور مهاجم نادي نيس الفرنسي، الخميس، اعتذاره إلى الجمهور الرياضي الجزائري.

جاء ذلك بِسبب معاقبة الناخب الوطني جمال بلماضي لِديلور في خريف 2021، بعد أن فضّل اللاعب ناديه نيس على “الخضر”.

وقال ديلور إن المنافسة في نادي نيس كانت “شرسة”، وكان يتوجّب اللعب أكبر قدر ممكن في فريقه الجديد، حتى يضمن مقعدا أساسيا. وهو سرّ طلبه من الناخب الوطني بلماضي، بِأن يعفيه من تقمّص زيّ “محاربي الصّحراء”، وبصفة مُؤقّتة.

وأضاف ديلور في تصريحات للقناة الإلكترونية لـ “الفاف”، إنه اتّصل مُؤخرا بِبلماضي لِتبديد الخلافات، مُبديا ارتياحه للردّ الإيجابي من قبل الناخب الوطني.

واختتم ديلور يقول إنه يعتذر إلى الجمهور الجزائري عن السلوك الذي صدر عنه، مُشدّدا على أنه سيبذل أقصى المجهودات لِتشريف ألوان الرّاية الوطنية، في حال استلامه دعوة بلماضي مرّة أخرى.