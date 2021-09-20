ديلور يعد بالأفضل وبوداوي الأحسن في نيس

قال الدولي الجزائري أندي ديلور، أن فريقه نيس كان بإمكانه الفوز على موناكو، في مباراة وصفها بالمعقدة..

وتحدث ديلور في تصريح له بعد مباراة موناكو، وقال: ” قدمنا شوطا ثانيا في المستوى، كان بإمكاننا تحقيق الفوز، وأمام فرق مثل هذه يجب أن تكون حاضرا ومركزا طيلة التسعين دقيقة”.

وأضاف ديلور حول ركلة الجزاء التي ضيّعها زميله أمين غويري: ” هذه هي كرة القدم أحينا تضيّع ركلات الجزاء، لكن يجب استغلال الفرص التي تصنع الفارق”.

ووعد ديلور أنصار نادي نيس بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، عندما قال: ” نشكر أنصارنا على الاستقبال الرائع ونعدهم بالأفضل في المباريات القادمة”.

ونال هشام بوداوي الثناء والإشادة نظير تألقه في مباراة فريقه نيس أمام موناكو، حيث نال أعلى تنقيط بـ7.2 ، يليه أندي ديلور بـ7.1 ، فيما نال عطال تنقيط بـ6.0 .