ديلور يعد بموسم استثنائي..

وعد الدولي الجزائري أندي ديلور، بموسم استثنائي مع ناديه مونبلييه الفرنسي، وأكد في نفس الوقت على ضرورة تحقيق مشوار أفضل بمناسبة الموسم الجديد.

وقال ديلور في حوار لقناة “مونبلييه”، أن التحضيرات الصيفية جرت في أحسن الظروف،مع المدرب الجديد للنادي أوليفيي دالوغاليو، الذي خلف المدرب ميشال دير زاكاريان.

وأكد الدولي الجزائري، أن الفوز في مباراتين وديتين من أصل خمسة مباريات خلال فترة التحضيرات، لا يعكس مستوى الفريق، وقال في هذا السياق: ” هناك فرق تفوز بكل المباريات الودية، لكنها تحقق انطلاقة كارثية في اللقاءات الرسمية، كل الأمور على ما يرام وحضّرنا بصفة جيدة مع المدرب الجديد الذي لديه طريقة مختلفة عن المدرب السابق”.

وعن طموحاته مع ناديه في الموسم الجديد، لم يخف ديلور الطموحات الكبيرة التي تحدوه لتقديم موسم استثنائي، ومساعدة الفريق على تحقيق الأفضل، عندما قال: ” لدينا خبرة 3 مواسم تمكنا خلالها من تحقيق نتائج في المستوى، باحتلال مراكز مشرفة وسنسعى لتوظيف هذه الخبرة لتحقيق ما كنا نصبوا إليه في المواسم الماضية، ولم نتمكن من تحقيقه، خاصة في ظل الإستقدامات التي قام بها النادي”.

وعلى الصعيد الشخصي، أكد ديلور، أنه يسعى لبلوغ إحصائيات أفضل من تلك التي حققها في الموسم المنقضي، وأضاف:” إحصائياتي في الموسم الماضي جيدة، رغم غيابي عن عدة مباريات، وبصفتي مهاجم سأسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وكذلك تقديم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة”.

وعن حمله شارة قيادة الفريق، قال ديلور: ” حمل شارة القيادة مسؤولية، كما أعتبر نفسي قائدا في غرف الملابس كذلك، وهذه هي المسؤولية، إما أن تكون قائدا أو لا تكون”.

ويستهل نادي مونبلييه الموسم الجديد الأحد المقبل،بمواجهة نادي مارسيليا، في مواجهة قوية، يسعى خلالها رفقاء ديلور لتحقيق انطلاقة مثالية، قبل التنقل لمواجهة ستاد ريمس في الجولة الثانية.