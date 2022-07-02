ديلور يعود إلى “الخضر” أمام النيجر

يعود اللاعب أندي ديلور إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

ويُواجه “الخضر” في الفترة المُشار إليها أعلاه منتخب النيجر مرّتَين، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وبدّد الناخب الوطني جمال بلماضي خلافاته مع أندي ديلور، وتواصل الطرفان مع بعضهما البعض في الفترة الأخيرة. وتلقّى مهاجم فريق نيس الفرنسي ضمانات، بِالعودة إلى صفوف “محاربي الصّحراء” في مواجهتَي النيجر. استنادا إلى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها الإعلامي الجزائري المغترب بِفرنسا محمد توباش، السبت.

ويغيب أندي ديلور عن المنتخب الوطني منذ سبتمبر 2021، بِقرار من جمال بلماضي، لِسبب يعلمه الجمهور الرياضي الجزائري.

وكان محمد توباش يُشرف على مكتب الإعلام لِنادي أونجي الفرنسي في تاريخ سابق، وهو فريق يملك أسهمه ويرأسه رجال الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان.