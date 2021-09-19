ديلور يفتتح عداده .. بوداوي يواصل التألق وعطال يعود

افتتح الدولي الجزائري أندي ديلور عداده التهديفي مع ناديه الجديد نيس، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام موناكو..

و دخل أندي ديلور بديلا في المرحلة الأولى التي أنهاها موناكو لصالحه بهدف دون ردن قبل أن يتمكن اللاعب السابق لمونبوليي من تعديل النتيجة في د6 من المرحلة الثانية.

وأضاف هشام بوداوي الذي لعب أساسيا، الهدف الثاني لنيس في د73 ، ليواصل تألقه مع بداية هذا الموسم.

ولم يدم تفوق النسور طويلان حيث تمكن موناكو من معاداة النتيجة في 77 عن طريق ركلة جزاء، سجلها بن يدر.

وعرفت مباراة نيس وموناكو التي إنتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، دخول الجزائري يوسف عطال بديلا لزميله جوردان لاتومبا، ليسجل بذلك عودته إلى الميادين، بعد الإصابة التي كان يعاني منها.