أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري أندي ديلور يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.

وكشف موقع “واست فرانس” الفرنسي، أن ديلور في طريقه إلى نادي أم صلال، بعدما تم الاتفاق على عقد لمدة سنتين.

Andy Delort est en passe de quitter Nantes pour s’engager à Umm Salal, au Qatar. https://t.co/3tnzEoVFVu pic.twitter.com/0jmx04g8g6 — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

ولم يتمكن ديلور البالغ من العمر 31 عاما، من فرض نفسه مع نانت خلال الموسم المنقضي، إلى جانب علاقته المتوترة مع أنصار النادي، ما جعل إدارة الفريق تضعه ضمن قائمة المسرحين.