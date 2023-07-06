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رياضة

ديلور يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري

عمر سلامي
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ديلور يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري
أرشيف
أندي ديلور

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري أندي ديلور يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.

وكشف موقع “واست فرانس” الفرنسي، أن ديلور في طريقه إلى نادي أم صلال، بعدما تم الاتفاق على عقد لمدة سنتين.

ولم يتمكن ديلور البالغ من العمر 31 عاما، من فرض نفسه مع نانت خلال الموسم المنقضي، إلى جانب علاقته المتوترة مع أنصار النادي، ما جعل إدارة الفريق تضعه ضمن قائمة المسرحين.

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