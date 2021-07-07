ديلور يقرر الاستمرار مع مونبلييه الموسم القادم

رغم العرض الذي وصله من فريق نيس الفرنسي

قرر أندي ديلور بصفة رسمية الاستمرار مع مونبيلييه خلال الموسم المقبل، رغم العرض الذي وصله من فريق نيس الفرنسي الطموح، ومدربه الجديد كريستوف جالتييه، الساعي لقيادة أبناء الجنوب لقمة الكرة الفرنسية.

وأكدت الأخبار الواردة من فريق مونبيلييه وفق عدة مصادر محلية، أن رأس الحربة الجزائري رفض الانتقال لنيس لتخوفه على مُستقبله مع منتخب بلاده، حيث اإنه في حالة تواجده مع أصحاب اللون الأحمر والأسود فإنه لن ينال الضمانات اللازمة من أجل اللعب أساسيا بشكل دائم.

كما سيجد ديلور نفسه من ناحية أخرى حال انتقاله إلى نيس في مُنافسة شرسة وصراع خاسر مع الصاعد أمين غويري، الذي يبقى الرقم واحد في هجوم الفريق، إضافة للدانماركي كاسبر دولبيرج المُتألق حاليا في مُباريات يورو 2020.

وبعد دراسة نجم الجزائر لكل هذه المُعطيات، خرج بنتيجة واضحة وهي أن التحول لنيس قد يُهدد مكانته الدولية، وهو أمر يرفضه بشكل قطعي خاصة أن منتخب الجزائر مُقبل على تصفيات كأس العالم 2022، ويستهدف التأهل للمونديال المقبل، وهي المُنافسة التي يحلم قائد مونبيلييه بالمُشاركة فيها مهما كانت الظروف.ويجعل هذا الامر خيار الاستمرار مع مونبيلييه هو الأفضل لديلور باعتباره سيلعب أساسيا بكل تأكيد، إضافة لحمله لشارة قيادة الفريق.يُذكر أن ديلور تلقى كذلك عروضا من الدوري التركي في الفترة الأخيرة، ورد عليها سلبيا.