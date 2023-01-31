ديلور يكشف سبب رحيله عن نيس

كشف الدولي الجزائري أندي ديلور، سبب رحيله عن نادي نيس، والانتقال إلى نادي نانت على شكل إعارة.

ونشر ديلور المنتقل من نادي نيس إلى نانت، رسالة على حسابه في “تويتر” قال فيها: ” قدمت إلى نادي نيس من أجل مشروع واضح، وبذلنا كل مجهوداتنا من أجل التأهل إلى كأس المؤتمر الأوروبي”.

وأضاف: ” لكن بعد ذلك المشروع تغيّر وعلى المسؤولين شرح الأمور “.

وتوجه ديلور في الأخير بالشكر، للمدرب واللاعبين وجماهير نادي نيس، وكل العاملين في الفريق.

وانتقل الدولي الجزائري أندي ديلور إلى نادي نانت قادما من نيس على شكل إعارة غلى غاية الصيف المقبل، مع الالتزام بشراء العقد في جويلية القادم، وجعله يمتدّ حتى صيف 2025.

ولا يزال الدولي الجزائري أندي ديلور مرتبطا مع فريق نيس الفرنسي بعقد يمتد إلى غاية 30 جوان 2024.