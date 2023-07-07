-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
شبكة تهريب المهاجرين السريّين من المغرب في قبضة الدرك الوطني
رياضة

ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

علي بهلولي
  • 142
  • 0
ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية
ح.م

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الجمعة، إلى فريق أم صلال القطري.

وأمضى المهاجم ديلور (31 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق أم صلال القطري.

وكان ديلور يرتدي زيّ نادي نانت الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وسيرتدي ديلور القميص رقم “9” لِنادي أم صلال القطري، بعدما كان يحمل رقم “99” في نادي نانت.

وتُعدّ البطولة القطرية ثاني تجربة لِديلور خارج فرنسا، بعد المكسيك.

وبِخصوص فريق أم صلال، فهو يضمّ في صفوفه ثلاثة لاعبين جزائريين: حارس المرمى سامي بلدي، والمدافع نعيم العيدوني، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل.

وتموقع فريق أم صلال في المركز العاشر، ضمن لائحة ترتيب بطولة قطر للموسم المُنقضي.

مقالات ذات صلة
وزير الشباب والرياضة حماد يستقبل نظيره التونسي

وزير الشباب والرياضة حماد يستقبل نظيره التونسي

رسميا.. الوزير الأوّل بن عبد الرحمان يقصّ شريط افتتاح الألعاب العربية

رسميا.. الوزير الأوّل بن عبد الرحمان يقصّ شريط افتتاح الألعاب العربية

“أتوقع نجاحا باهرا لتأهل الرياضيين إلى بطولة العالم والأولمبياد”

“أتوقع نجاحا باهرا لتأهل الرياضيين إلى بطولة العالم والأولمبياد”

حديث عن التحاق محرز بالأهلي السعودي

حديث عن التحاق محرز بالأهلي السعودي

الاتحاد العربي للجيدو يشكر الجزائر

الاتحاد العربي للجيدو يشكر الجزائر

ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية

ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد