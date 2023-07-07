ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الجمعة، إلى فريق أم صلال القطري.

وأمضى المهاجم ديلور (31 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق أم صلال القطري.

وكان ديلور يرتدي زيّ نادي نانت الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وسيرتدي ديلور القميص رقم “9” لِنادي أم صلال القطري، بعدما كان يحمل رقم “99” في نادي نانت.

وتُعدّ البطولة القطرية ثاني تجربة لِديلور خارج فرنسا، بعد المكسيك.

وبِخصوص فريق أم صلال، فهو يضمّ في صفوفه ثلاثة لاعبين جزائريين: حارس المرمى سامي بلدي، والمدافع نعيم العيدوني، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل.

وتموقع فريق أم صلال في المركز العاشر، ضمن لائحة ترتيب بطولة قطر للموسم المُنقضي.