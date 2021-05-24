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رياضة
سيطرة جزائرية في التوزيعات

ديلور ينال لقب أفضل مُمرّر في البطولة الفرنسية

علي بهلولي
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ديلور ينال لقب أفضل مُمرّر في البطولة الفرنسية
ديلور أحسن لاعب جزائري في البطولة الفرنسية

نال اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور لقب أفضل مُمرّر في البطولة الفرنسية، التي أُسدل ستارها مساء الأحد.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة، الإثنين. الهيئة التي تُسيّر وتُنظّم البطولة المحلية.

ووزّع أندي ديلور 10 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق مونبلييه، وهو ما مكّنه من تصدّر اللائحة، رفقة الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي أولمبيك ليون.

وتموقع اللاعبان الدوليان الجزائريان الآخران زين الدين فرحات وفريد بولحية، في المركزَين الثالث والثامن على التوالي. حيث وزّع فرحات 9 تمريرات حاسمة بِألوان فريق نيم، مقابل 8 تمريرات حاسمة لِبولحية بِزيّ نادي ماتز.

ويعكس هذا الترتيب تألّق اللاعبين الجزائريين تمريرا، في بطولة فرنسا نسخة 2020-2021.

وفي تصنيف أحسن هجوم، سطع نجم أندي ديلور مرّة أخرى في صفوف جزائريي “اللّيغ 1″، حيث تموقع ثامنا بِرصيد 14 هدفا. ضمن لائحة تصدّرها كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان بِمجموع 26 هدفا.

وجاء زين الدين فرحات في المركز الثاني جزائريا، والرّتبة الـ 51 في القائمة، بِرصيد 6 أهداف. وتموقع فريد بولحية في المركز الـ 58 بِمجموع 5 أهداف.

واستنادا إلى ترتيب التمريرات والأهداف، يبرز اسم أندي ديلور بِقوّة وبلا مُنازع، ضمن خانة أفضل لاعب جزائري في البطولة الفرنسية لِموسم 2020-2021.

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