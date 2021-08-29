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رياضة

ديلور يهنئ رفقاء بوداوي ويشكر ناديه السابق

سليم.ع
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ديلور يهنئ رفقاء بوداوي ويشكر ناديه السابق

هنأ الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعبي فريقه الجديد نادي نيس عقب الفوز العريض المحقق على حساب بوردو، برباعية نظيفة.
وقال ديلور في مقطع فيديو، نشر على الصفحة الرسمية لنادي النسور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” هنيئا على الفوز المحقق، وسنلتقي على أرضية الميدان قريبا”.

كما شكر ديلور على صفحته الرسمية على “فليسبوك ” ناديه السابق مونبوليي، وكتب ديلور: ” شكرا لنادي مونبوليي على الثلاثة مواسم الرائعة التي قضيتها مع النادي”.
كما عبّر ديلور عن تحمسه الكبير لتدشين مشاركته مع ناديه الجديد نيس الفرنسي، والتألق معه على غرار ما فعله مع ناديه السابق.
وبالعودة لمباراة نيس أمام بوردو،فقد عرفت مشاركة الدولي الجزائري هشام بوداوي أساسيا، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله كليفرت، الذي سجل الهدف الأول في اللقاء.

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