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رياضة
قبل سنتين ونصف عن نهاية عقده مع ناديه نيس

ديلور يواصل مقاطعة التدريبات ويريد المغادرة في أقرب وقت

ع. ع
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ديلور يواصل مقاطعة التدريبات ويريد المغادرة في أقرب وقت

واصل الجزائري آندي ديلور، مهاجم نيس الفرنسي، مقاطعة تدريبات فريقه، بسبب رغبته في إجبار إدارة النادي على تسريحه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل سنتين ونصف عن نهاية عقده.

ويرتبط ديلور مع نادي الجنوب الفرنسي بعقد يمتد حتى 2025، بعد أن انضم إليه العام الماضي، قادما من مونبلييه. وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن ديلور لم يشارك في تدريبات فريقه يوم الجمعة، ليؤكد رغبته في خوض مغامرة جديدة مع نانت الفرنسي، المهتم بالحصول على خدماته. وأضافت: “إدارة النادي لن تسمح للمهاجم الجزائري بالمغادرة، حتى تضمن صفقة النيجيري تيريم موفي، مهاجم لوريان، الذي تبدو المفاوضات معه معقدة”. يذكر أن ديلور شارك هذا الموسم مع نيس في 18 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

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