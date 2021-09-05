ديلور يوجّه هذه الرسالة لجماهير مونبولييه

بعد الانتقادات التي طالته واتهامه بالخيانة

حرص الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي نيس الفرنسي الجديد على تقديم اعتذاره إلى جماهير فريقه السابق نادي مونبولييه، التي لم تهضم رحيله عن الفريق بعد تحوّله إلى النجم الأول للنادي خلال ثلاثة مواسم قضاها معه، من خلال توجيه رسالة مؤثرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ديلور انضم إلى نيس خلال الأيام الأخيرة من سوق التحويلات الصيفية بشبك مفاجئ وغير متوقع، بعد أن بدأ الدوري الفرنسي مع مونبولييه ولعب ثلاث مباريات كبيرة، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة من قبل جماهير مونبولييه، التي وصفته بالخائن، وفضل المهاجم الجزائري عدم الرد على كل هذا الجدل، إلا بعد أسبوع كامل.

إلى ذلك، نشر آندي ديلور تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تتضمن فيديو لأهم أهدافه ولحظاته الرائعة مع نادي مونبولييه، ومن بينها مباراته الأخيرة أمام نادي لوريان خلال لحظاته الوداعية للجماهير، وكتب معلقا: “أن تغفر دون أن تنسى أبدا هو أن تكبر دون ضغينة”، في إشارة إلى رغبته في تجاوز جماهير مونبولييه لصدمة رحيله، وتابع مهاجم منتخب الجزائر إبراز ما قدمه لفريقه السابق بسرد أرقامه، وكتب “106 مباراة..40 هدفا في الدوري الفرنسي و21 تمريرة حاسمة”، مضيفا: “7 أهداف في مسابقتي كأسي فرنسا والرابطة”، قبل أن يختم: “3 مواسم رائعة..3 مواسم من السعادة..3 مواسم من المشاركة”، في إشارة إلى أنه تقاسم هذه المواسم بشغف مع الجماهير.

يجدر الذكر، أن ديلور تعرض لانتقادات لاذعة من الجماهير وحتى من رئيس مونبولييه، لوران نيكولا، وبعض زملائه، والتي صبت كلها في خانة تفضيله للأموال واتهامه بخداع النادي والانقلاب عليه في آخر لحظة، وهو الذي كان صرح في وقت سابق بأنه يريد الاعتزال مع نادي مونبولييه.