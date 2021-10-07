ديلور يُبرّر ما فعله

ردّ اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الخميس، على الناخب الوطني جمال بلماضي بِخصوص الاستهتار بِزيّ “محاربي الصحراء”، وتفضيله لِنادي نيس الفرنسي.

وقال ديلور إنه انضمّ في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق نيس الفرنسي، حيث المنافسة عالية المستوى للظفر بِالمناصب.

وأضاف في تصريحات لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه تقدّم في العمر، وأشار إلى بلوغه 30 سنة بعد يومَين من الآن. وهو ما يُجبره على التفكير في مشواره الكروي الاحترافي على مستوى الأندية.

ونفى ديلور وجود بند في العقد مع إدارة نادي نيس الفرنسي، يقضي بِوجوب عدم مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. ما يعني أن قرار عدم اللّعب مع “الخضر” لِمدّة سنة من الآن اتّخذه بِحرّية، ودون ضغوط أو إملاء من قبل مسؤوليه في فريق الأحمر والأسود.

وتابع مهاجم فريق نيس يقول إنه يأمل من الجمهور الجزائري تفهّم قراره، لِكونه لاعبا لم يتردّد سابقا في التضحية وتقديم أفضل العروض الفنية لِمصلحة “الخضر”.

وبِخصوص الناخب الوطني جمال بلماضي، قال ديلور إنه تحدّث مع مدربه بِأسلوب صريح و”رجولي”. لكنّه فضّل التكتّم عن سرد التفاصيل.

واختتم ديلور يقول إن قصّته مع المنتخب الوطني الجزائري مازالت طويلة، ولن يعتزل اللّعب الدولي مع “الخضر”. المُرادف للعودة لاحقا.

وخاض أندي ديلور 11 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الجزائري منذ 2019، بينها حضوره نهائيات “كان” مصر في صيف السنة ذاتها. وسجّل هدفَين.