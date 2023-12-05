ديلور يُدافع عن عنصريي فرنسا!

يبقى التساؤل قائما عن الدور الذي يستهوي أندي ديلور تأديته، عندما لم يُمانع في “تبرئة” المدرب الفرنسي كريستوف غالتيي من تهمة العنصرية.

ويمرّ التقني غالتيي بِفترة عصيبة، بعد اتّهامه بِمُمارسة العنصرية ضدّ اللاعبين العرب والمسلمين والسّود.

واتّصلت إذاعة “آر آم سي” الفرنسية بِالمهاجم أندي ديلور سهرة الثلاثاء، في مسعى بدا واضحا أنها تُوظّفه – كالعادة – للدّفاع عن حماقات عنصريي فرنسا، فقال: “بِصراحة، لم أسمع أبدا كريستوف غالتيي يُدلي بِتعليقات عنصرية أو تمييزية”!

ولعب ديلور تحت إمرة المدرب غالتيي في فريق نيس الفرنسي، خلال موسم 2021-2022.

أمّا الحصّة الإذاعية فقد نشّطها الفرنسي جيروم روتان، اللاعب السابق المعروف بِانحيازه إلى “البِيض”، كما له عقدة من زين الدين زيدان والعرب والمسلمين، مثله مثل زميله السابق إيمانويل بوتي. وكلّما أراد روتان تصفية حسابات مع هذه الفئة الأخيرة، يستدعي إلى منبره مَن يتوسّم فيهم كفاءة تلميع عنصريي فرنسا.

وأضاف لاعب نادي أم صلال القطري: “سأسرد لكم حادثة كتبت عنها الصحافة بِشكل مُختلف. قبل مباراة ضد نادي كليرمون أو لوريون، طلب المدرب غالتيي من اللاعبين المسلمين الذين يصومون رمضان، بِالنهوض على الساعة الخامسة صباحا أو الخامسة والنصف لِتناول وجبة خفيفة. ذلك أن توقيت المباراة كان يُشير إلى الواحدة ظهرا أو الثالثة بعد الزوال”.

وتابع ديلور قائلا: “هشام بوداوي صديقي، لم ينهض في التوقيت الصباحي المُشار إليه أعلاه، وعليه اتّخذ المدرب قرار عدم الاعتماد عليه في المباراة. الأمر يبدو هنا جدّ منطقي. ولكن الصّحافة قالت إن غالتيي أبعد بوداوي بِسبب صوم رمضان!”.

ويُعهد عن ديلور منذ قدومه إلى المنتخب الوطني أنه تصدر عنه أمور غريبة، غير منسجمة مع ثقافة “مُحاربي الصّحراء”، فهو يختفي ويخرس ولا يصدر بيانا تضامنيا مع القضية الفلسطينية العادلة، ولم ينتصر لِزميله المظلوم عطال، كما طلب من النّاخب الوطني إعفاءه من خوض “كان” 2022، لِأنه يُريد التألّق على مستوى الأندية.

ولِأن جمال بلماضي جادّ ولا يقبل المزاح السّخيف، ردّ في ظهور إعلامي له آنذاك غاضبا على ديلور، بِأن هذا اللاعب يفتقد للحماس الجزائري (“الرّجلة” تحديدا)، ويأتي إلى التدريبات يتبختر مثل العروس!