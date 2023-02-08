ديلور يُساهم في تأهّل فريقه الجديد

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور سهرة الأربعاء، في تأهّل فريقه الجديد نانت إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

وفاز فريق نانت بِواقع ركلات الترجيح (2-4) على نادي أونجي، بعد انتهاء مباراة ثمن النهائي بِنتيجة التعادل (1-1).

ودخل أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ونجح مهاجم “الخضر” في تسجيل أوّل ركلة جزاء لِفريقه نانت.

وفي الطرف المُقابل، شارك متوسّط الميدان نبيل بن طالب والمدافع فوزي غلام أساسيَين مع فريقهما أونجي. في حين تابع لاعب الخطّ الخلفي إلياس شتّي اللّقاء من دكّة البدلاء.

وحمل بن طالب شارة القائد، بينما خاض غلام أوّل مواجهة رسمية أساسيا منذ شهر ماي الماضي.

وفشل غلام في هزّ الشّباك خلال سلسلة ركلات الترجيح.