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رياضة

ديلور يُصاب

علي بهلولي
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ديلور يُصاب
ح.م
أندي ديلور

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور لِإصابة، ستمنعه من خوض مباراة فريقه نانت والمُضيف نادي باريس سان جيرمان.

وتُجرى المباراة سهرة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال المدرب أنطوان كومبواري إن لاعبه ديلور يشكو إصابة على مستوى السّاق اليسرى، وسيغيب عن مواجهة “البي آس جي”.

ولم يُوضّح مدرب فريق نانت مدى خطورة الإصابة من عدمها ومدّة العلاج، في مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي مساء الجمعة. واكتفى بِذكر أن مهاجم “الخضر” سقط في فخّ الإصابة خلال خوضه مباراة لونس.

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