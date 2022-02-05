ديلور يُطلق تصريحا أشبه بـ “اللّغز”

أطلق اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور في أحدث ظهور إعلامي له، تصريحا أشبه بـ “اللّغز”.

ولم يلعب المهاجم ديلور مع المنتخب الوطني الجزائري منذ 5 أشهر خلت، وبِالضبط منذ تاريخ الـ 2 من سبتمبر الماضي، لمّا شارك بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 61، من عمر مواجهة “الخضر” والضيف الجيبوتي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقال أندي ديلور: “أُريد اكتشاف رابطة أبطال أوروبا، هذه واحدة من المنافسات التي تبقى تنقص مشواري الكروي. أعتقد أن فريقي نيس سينال تأشيرة خوض رابطة الأبطال في الموسم المقبل”.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية نشرها الموقع الفرنسي “توب ميركاتو”، السبت.

ويتموقع فريق نيس في المركز الـ 3، قبل 16 جولة عن إسدال ستار بطولة فرنسا. في سباق ينتهي بِمشاركة ثلاثي الطليعة في رابطة أبطال أوروبا.

وسبق لِديلور (30 سنة) خوض رابطة الأبطال، لكن الخاصّة بِمنطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب)، في صفوف فريق تيغريس المكسيكي، نسخة 2016-2017.

ويحلم اللاعبون بِخوض منافسة كأس العالم مع منتخباتهم الوطنية، أو على الأقلّ تظاهرة الأولمبياد. لكن عندما يجعل ديلور أمر رابطة أبطال أوروبا آخر “أحلامه” في المجال الكروي، فهذا تلميح من مهاجم فريق نيس الفرنسي إلى فقدان الأمل في العودة إلى صفوف “محاربي الصحراء”.

ويأتي تصريح ديلور قبل أقلّ من شهرَين على موعد الدور الأخير لِتصفيات مونديال 2022، والمواجهتَين الحاسمتَين للمنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.

وعاقب الناخب الوطني الجزائري لاعبه ديلور مرّتَين، آخرها في الخريف الماضي، لمّا علم بلماضي أن هذا المهاجم وافق على الانضمام إلى فريق نيس في أواخر أوت المنصرم، نظير عدم المشاركة في “كان” الكاميرون 2022.