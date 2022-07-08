ديلور يُعلن عن عودته إلى “الخضر”

أعلن اللاعب الدولي أندي ديلور مهاجم فريق نيس الفرنسي، الجمعة، عن عودته إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وكان تاريخ سبتمبر 2021 يُشير إلى آخر موعد، حضر فيه ديلور استحقاقا رسميا لـ “محاربي الصّحراء”. ثم عاقبه الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِالإبعاد، لِسبب يعرفه الجمهور الرياضي.

وقال أندي ديلور: “تحدّثتُ مع بلماضي. كان ذلك ضروريا. أنا مُستعدّ لِتقديم خدماتي مُجدّدا للمنتخب الوطني الجزائري. سأعود قريبا، وألعب رفقة عطال وبوداوي وبراهيمي”، في إشارة إلى زملائه ومواطنيه في نادي نيس.

جاء ذلك في مقابلة صحفية أدلى بها أندي ديلور إلى جريدة “نيس ماتان” الفرنسية، وتنشر تفاصيلها كاملة هذا السبت، بعد أن اكتفت بِجزء منها، الجمعة.

وفي الثاني من جويلية الحالي، كان مدير مكتب الإعلام بِنادي أونجي الفرنسي سابقا، والإعلامي الجزائري المغترب محمد توباش، قد أعلن عن عودة ديلور إلى صفوف النخبة الوطنية.

وهكذا يُمكن لِأندي ديلور أن يُشارك في مواجهتَي الجزائر والنيجر أواخر سبتمبر المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.