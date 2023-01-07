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رياضة

ديلور يُغرّد للجزائر والآخرون “كأن على رؤوسهم الطّير”!

علي بهلولي
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ديلور يُغرّد للجزائر والآخرون “كأن على رؤوسهم الطّير”!
ح.م
أندي ديلور

نشر اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء السبت تغريدةَ دعمٍ لِاحتضان بلادنا منافسة “شان” 2023 لِكرة القدم.

وتنطلق بِالجزائر الجمعة المقبلة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، وتستمرّ حتى الـ 4 من فيفري القادم.

وكتب مهاجم نادي نيس الفرنسي عبر موقع “تويتر”: “تحيا الجزائر”. وأشار إلى تظاهرة “شان” 2023. وأرفق المنشور بِأيقونتَين ترمزان إلى التشوّق لِانطلاق هذه المنافسة.

وعكس أندي ديلور، ما زال لاعبو المنتخب الوطني متأخّرين في الترويج لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. ومِن السّخافة التحجّج بِأن العقود الاحترافية التي تربطهم بِأنديتهم تمنعهم من الإشهار لِمثل هذا النوع التظاهرات الرياضية.

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