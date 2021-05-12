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رياضة
كأس فرنسا

ديلور يُقصى لكن يتفادى الكيان الصهيوني

علي بهلولي
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ديلور يُقصى لكن يتفادى الكيان الصهيوني
ديلور رقم "9" (الأرشيف)

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الأربعاء، لكن فريقه مونبلييه ودّع سباق كأس فرنسا.

وخسر فريق مونبلييه بِواقع ركلات الترجيح (5-6) أمام نادي باريس سان جيرمان، لِحساب نصف نهائي كأس فرنسا. بعد أن انتهت المباراة بِنتيجة التعادل (2-2).

وسجّل أندي ديلور الهدف الثاني لِفريقه مونبلييه والأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 83، كما نجح في هزّ شباك “البي آس جي” خلال سلسلة ركلات الترجيح. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع ديلور غلّته إلى 19 هدفا و9 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق مونبلييه، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ورغم مراروة الإقصاء، إلّا أن أندي ديلور يكون قد تفادى حرجا شديدا، ذلك أن الفائز بِكأس فرنسا يُواجه صاحب لقب البطولة المحلية، في مباراة الكأس الممتازة شهر أوت المقبل، بِمدينة تل أبيب الصهيونية. في قرار اتّخذه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سابقا.

ويتموقع فريق مونبلييه ثامنا في جدول الترتيب بِرصيد 50 نقطة، قبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة الفرنسية. مُتخلّفا عن الرّائد نادي ليل بِفارق 29 نقطة.

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التعليقات
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  • elhorr

    هو تفادي الصهاينة اليهود و النظام المجرم الإرهابي الإقليمي الصهيوني يساعد بكل الوسائل الصهاينة اليهود

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