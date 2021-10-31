ديلور يُهدي الفوز لِفريقه نيس

ديلور يحتفل بِهدف سجّله ضد فريق أونجي (صورة نادي نيس)

أهدى اللاعب الجزائري أندي ديلور فريقه نيس بعد ظهر الأحد، فوزا بِنتيجة هدفَين لِهدف على المضيف نادي أونجي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 12، من عمر البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وسجّل ديلور ثنائيته لِمصلحة فريق نيس، في الدقيقة الـ 57 والوقت بدل الضّائع (90+1).

ورفع أندي ديلور غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي نيس، في بطولة فرنسا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

وعلى غرا ديلور، شارك المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال أساسيا مع فريقه نيس في مواجهة نادي أونجي. بينما دخل مواطنهما وزميلهما متوسط الميدان هشام بوداوي إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله.