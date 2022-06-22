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ديلي ميل: 7 سنوات سجنا عقوبة العلاقات خارج الزواج خلال مونديال قطر

الشروق أونلاين
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ديلي ميل: 7 سنوات سجنا عقوبة العلاقات خارج الزواج خلال مونديال قطر
أرشيف
تعبيرية

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية جماهير كرة القدم الراغبين في متابعة مباريات مونديال 2022 بقطر، بعقوبة إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج في البلد العربي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد الماضي، بأنه لا يُسمح بعلاقات خارج إطار الزواج في قطر، حتّى بالنسبة للمشجّعين الوافدين من كل بلدان العالم لمتابعة العرس الكروي العالمي.

وحذّرت الصحيفة من إمكانية تعرّض من يخالفون قوانين البلاد في هذا الخصوص، إلى عقوبة تصل إلى سجن لمدّة 7 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في قطر قوله إنّ “العلاقات الجنسية العابرة ممنوعة على غير المتزوجّين”.

سلطات الاحتلال قد توصي رعاياها بعدم السفر إلى مونديال قطر

في 20 أفريل 2022، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجّه إلى إصدار توصية لرعاياها بعدم السفر إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحسب ما نقلته “الحرة” عن وسائل إعلام عبرية، سيجتمع مجلس الأمن القومي لسلطات الاحتلال الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.

وقالت ذات المصادر، إنّ المسؤولين الأمنيين للاحتلال يشعرون بالقلق بشكل خاص إزاء الوجود الإيراني في دورة قطر.

وحسب صحيفة عبرية، فقد اقتنى 15 ألف إسرائيلي بالفعل تذاكر مباريات كأس العالم 2022، التي ستنطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل.

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