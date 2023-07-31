ديمبلي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

وافق نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي على الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكتب خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “قال ديمبلي نعم لعرض باريس سان جيرمان.. ومنح الضوء الأخضر للصفقة”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “اتفق باريس سان جيرمان شفهيا مع وكيل نجم برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات”.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵 PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent. PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

وتابع: “أرسل نادي باريس سان جيرمان خطابا رسميا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي، ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة، حيث يعتمد الأمر على التوقيت”.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.