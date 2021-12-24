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رياضة

ديمبيلي يتزوج من مغربية في حفل زفاف مغربي خالص

سليم.ع
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ديمبيلي يتزوج من مغربية في حفل زفاف مغربي خالص
ح.م

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية، في حفل زفاف مغربي خالص.

واستغل ديمبيلي الإجازة التي حصل عليها لاعبو النادي “الكتالوني”، لقضاء أعياد الميلاد، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة المغربية وبعض أصدقائه، في حفل زفاف على أنغام الموسيقى المغربية.

وظهر ديمبيلي وزوجته في فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يرتديان الزي المغربي، وإلى جانبهما أفراد من عائلتهما، كما حرص ديمبيلي الذي كان في غاية السعادة، على أخذ صور تذكارية كثيرة مع العديد من أصدقائه الذين حضروا الحفل.

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